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محافظات

تخصيص 25 ألف متر مربع لإقامة مركز شباب بـ الأسمرات 3

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:56 م
مركز شباب
مركز شباب
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عبد العزيز جمال
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على تعديل خط التنظيم بالشارع المار بعزبة البوليس بنطاق حى المعادى من 25 متر الى 17 متر طبقًا للواقع على الطبيعة.

وبحسب بيان، الخميس، يأتي ذلك بناء على الطلبات المقدمة من المواطنين وتسهيلًا عليهم لتقنين أوضاع العقارات المقامة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017.

كما وافق المجلس على تخصيص مساحة أرض من أملاك المحافظة بمساحة 24769 متر مربع بمشروع الإسكان الاقتصادي الاسمرات 3 لصالح مديرية الشباب والرياضة.

كما يأتي ذلك لإقامة مركز شباب الاسمرات لخدمة شباب المنطقة وتوسعة قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية على أن تلتزم المديرية بالاشتراطات البنائية الخاصة بمراكز الشباب.
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