ضبط مرتكبي واقعة سرقة محول كهرباء تابع لإحدى شركات الاتصالات بالشرقية

نجحت الأجهزة الامنية بالشرقية من ضبط مرتكبي واقعة سرقة محول كهرباء خاص بإحدى شركات الإتصالات، وتبين أن وراء ذلك سائق يعمل بها وذلك لرفض الشركة إعطائه مستحقاته المالية نظير عمله بها.



تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية بقيام سائق يعمل بإحدى شركات الإتصالات- مُقيم بدائرة المركز) بسرقة مولد كهرباء من الموقع الخاص بالشركة المشار إليها بمنطقة بدائرة قسم عتاقة بالسويس.



عقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث المركز بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لرفض مسئولى الشركة إعطائه مستحقاته المالية نظير عمله بالشركة.



وأضاف بقيامه بنقل المحول بإستخدام سيارة نقل ملك والده ، وبيعه لشخصين بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية ، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما المحول ، وإعترفا بعلمهما بأن المحول من متحصلات السرقة ، وأرشد السائق عن السيارة المستخدمة، واتخذت حياله الإجراءات القانونية اللازمة.