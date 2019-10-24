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أخبار البلد

الزراعيين تكشف تضرر المحاصيل من الأمطار الغزيرة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:44 م
الدكتور سيد خليفة
الدكتور سيد خليفة ، نقيب الزراعيين
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شيماء مجدى
أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن الحكومة المصرية على مدى الـ 5 سنوات الماضية قامت بالعديد من المجهودات من أجل الاستفادة من مياه الأمطار.

وأشار "خليفة" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن المسئولين قاموا ببناء السدود والخزانات والبحيرات الصناعية لتجميع مياه الأمطار باستثمارات كبيرة خاصًة فى المناطق الصحراوية ومدن الصعيد والبحر الأحمر وسيناء.

وناشد "نقيب الزراعيين" بضرورة مراجعة إنشاء الخزانات والسدود فى المدن الرئيسية بحيثُ يمكن الاستفادة من مياه الأمطار فى المدن،خاصًة أن شبكات الرى والصرف فى المدن لا تتحمل كم هائل من الأمطار.

وقال إن جميع المحاصيل المزروعة حاليًا لاتتأثر بمياه الأمطار لإنها عبارة عن بساتين وأشجار من الخضروات والفواكه ، ولم توجد أى أضرار على النباتات حتى الآن.

وحذر جموع الفلاحين بتوخى الحذر فى مدن شمال دلتا؛ إذ حذرت الأرصاد من سقوط أمطار غزيرة فى تلك المدن.
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