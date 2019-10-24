بتهمة النصب على راغبي السفر.. القبض على صاحبة شركة في القاهرة

نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض علي صاحبة شركة لاتهامها بالنصب علي راغبي السفر للعمل بالخارج ، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.





وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة أن صاحبة شركة لإلحاق العمالة تتخذ من إحدى الشقق المستأجرة بمساكن عين الصيرة بمصر القديمة مقرًا للشركة عملها والتي تخصص نشاطها في إيهام المواطنين بتوفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها دون الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة وبدون ترخيص مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والاحتيال عليهم.



