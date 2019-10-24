الجزائر تعزل 2998 قاضيًا قبل انتخابات الرئاسة.. تفاصيل

قالت وسائل إعلام جزائرية اليوم الخميس إن وزير العدل الجزائري بلقاسم زجماتي كشف عن حركة التغيير في سلك القضاء طالت 2998 قاضيا.





وأوضحت صحيفة "الشروق" الجزائرية إلى أن هذه الحركة تعتبر الأكبر في تاريخ الجزائر التي يرأس محاكمها 6 آلاف قاض.



