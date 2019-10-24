الجزائر تعزل 2998 قاضيًا قبل انتخابات الرئاسة.. تفاصيل

قالت وسائل إعلام جزائرية اليوم الخميس إن وزير العدل الجزائري بلقاسم زجماتي كشف عن حركة التغيير في سلك القضاء طالت 2998 قاضيا.
وأوضحت صحيفة "الشروق" الجزائرية إلى أن هذه الحركة تعتبر الأكبر في تاريخ الجزائر التي يرأس محاكمها 6 آلاف قاض.
وتابعت الصحيفة أن حركة التغييرات جاءت قبل 48 يوماً عن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، وستطال وكلاء جمهورية ورؤساء محاكم وقضاة محاكم وقضاة محاكم إدارية وسائر مجالس القضاء، كما تتزامن مع استمرار التحقيقات مع وزراء ورجال أعمال ومسؤولين كبار في عدة قطاعات.