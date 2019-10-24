Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجزائر تعزل 2998 قاضيًا قبل انتخابات الرئاسة.. تفاصيل

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:48 م
الجزائر تعزل 2998
الجزائر تعزل 2998 قاضي قبل انتخابات الرئاسة
Advertisements
سمر صالح
قالت وسائل إعلام جزائرية اليوم الخميس إن وزير العدل الجزائري بلقاسم زجماتي كشف عن حركة التغيير في سلك القضاء طالت 2998 قاضيا.

وأوضحت صحيفة "الشروق" الجزائرية إلى أن هذه الحركة تعتبر الأكبر في تاريخ الجزائر التي يرأس محاكمها 6 آلاف قاض.

وتابعت الصحيفة أن حركة التغييرات جاءت قبل 48 يوماً عن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، وستطال وكلاء جمهورية ورؤساء محاكم وقضاة محاكم وقضاة محاكم إدارية وسائر مجالس القضاء، كما تتزامن مع استمرار التحقيقات مع وزراء ورجال أعمال ومسؤولين كبار في عدة قطاعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعيين مدير جديد لمخابرات الشرطة الجزائرية

ترشيحاتنا

بدون مكياج .. درة تفاجئ متابعيها بإطلالة هادئة على إنستجرام

الكرملين: روسيا تعرض الوساطة لحل خلافات سد النهضة بحضور الرئيس السيسي وآبي أحمد

شتاء ممطر.. برق وأمطار رعدية غزيرة في الدقهلية

الدولة انتصرت.. مرتضى منصور يعلق على تأجيل مباريات الدوري

ريحتك وحشة وعاملة زي الفيل.. إنجى وجدان تتعرض للتنمر وترد بعنف

هوت شورت وhalf boot.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور ..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمطار غزيرة في البحيرة .. وطوارئ لشفط المياه من الشوارع.. صور

ساعات ممطرة... الأمطار تحول شوارع المنوفية إلى برك ومستنقعات

متحف آثار بني سويف أصبح في خبر كان والقطع الأثرية حبيسة البدروم ..صور