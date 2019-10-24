طارق حامد فى عيد ميلاده الـ 31.. مقاتل الزمالك الذى عشقته جماهير مصر

يحتفل طارق حامد، مكوك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر بعيد ميلاده الـ 31، اليوم، الخميس، حيث إنه من مواليد 24 أكتوبر 1988 بمحافظة الدقهلية.



ويحظى طارق حامد بحب وعشق جماهير الزمالك بصفة عامة ومصر بصفة خاصة بفضل أدائه الرجولى والقتالى فى المباريات بجانب أخلاقه الحميدة.



بداية مسيرته فى طلائع الجيش وتوهجه مع الفارس الأبيض

بدأ طارق حامد الملقب بالمقاتل والمكوك مسيرته الكروية مع نادي طلائع الجيش وفي موسم 2011 /2012، تم تصعيده إلى الفريق الأول بنادي سموحة السكندري ثم انضم اللاعب لنادي الزمالك في موسم 2014 /2015.



حقق طارق حامد العديد من الألقاب مع الزمالك على النحو التالى:

- لقب الدوري المصري الممتاز موسم 14-2015

- لقب كأس السوبر المصري 2016

- 3 ألقاب كأس مصر 2015، 2016، 2018

- لقب كأس السوبر المصري السعودي 2018

- لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية: 18–2019



* إنجازاته مع منتخب مصر:

- لعب 32 مباراة بقميص منتخب مصر.

- وصيف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

- شارك مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.



وكان لمشهد نزيف طارق حامد للدماء، عقب إصابته فى ظهره فى نهائى كأس الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربى، أثر بالغ لدى الجماهير البيضاء، التى تغنت بأداء اللاعب القتالى ودفاعه عن ألوان الفريق الأبيض، وكذلك مشهد سقوطه على الأرض من الإجهاد الشديد فى لقاء النجم الساحلى بإياب نصف نهائى الكونفيدرالية 2015، عندما فاز الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة بـ10 لاعبين، وكان يحتاج لهدف وحيد لتعويض إخفاق الذهاب برادس بـ5 أهداف مقابل هدف.