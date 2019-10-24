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رياضة

انطلاق البرنامج الثالث لإعداد الكوادر العربية لمصممى العروض الرياضية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:34 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تنظم وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الادارة العامة للنشاط الطلابي الجامعي فعاليات البرنامج المتقدم الثالث لإعداد وصقل الكوادر العربية لمصممي العروض الرياضية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وجامعة الدول العربية وذلك خلال الفترة من 27 أكتوبر و حتي 1 نوفمبر 2019م بالمركز الاوليمبي بالمعادي في تمام السادسة مساء.

يشارك في فعاليات البرنامج 10 دول عربية بإجمالي عدد 60 دارسا من مختلف الدول العربية.

يهدف البرنامج الى إعداد وصقل كوادر عربية لها القدرة على تنظيم وإدارة المهرجانات الرياضية الكبرى ، وايضا التعرف على كل ما هو جديد من نظم وأساليب متطورة وحديثة في مجال العروض الرياضية، وتبادل الخبرات ودعم أواصر الصداقة بين الدول العربية
،وإثراء حركة العروض الرياضية العربية وزيادة القدرة علي الابتكار والإبداع في تنظيم المهرجانات الرياضية.

يذكر أنه خلال عام 2012 قد تم تنفيذ فعاليات البرنامج الأول لإعداد وصقل الكوادر العربية لمصممي العروض الرياضية بمحافظة القاهرة بمشاركة 60 دارسا ودارسة من عدد من الدول العربية المختلفة.

و نفذت ايضا فعاليات البرنامج الثاني لإعداد وصقل الكوادر العربية لمصممي العروض الرياضية بمحافظة الإسكندرية عام 2015 .

يحاضر في فعاليات البرنامج نخبة من الأساتذة والعلماء في مجال العروض والمهرجانات الرياضية في مصر والوطن العربي.
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