المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: أجندة مشتركة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين

عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عشاء عمل على شرف السفير ياسر علوي بمناسبة توليه سفيرا جديدا لمصر فى لبنان.



حضر اللقاء السفير على الحلبى سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية و السفير احمد البديوى و فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والدكتور نجاد شعراوى أمين صندوق وأعضاء مجلس الإدارة الدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المراة وعدنان شاتيلا و مروان زنتوت رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية وعمر بلبع لجنة العلاقات والاعلام و محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة .



كما شارك في اللقاء السفير علاء رشدى مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية و العميد مجدي الحجار الملحق العسكري لدى السفارة اللبنانية ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك عوده مصر و نور عطوي الملحق الاقتصادي لدى السفارة اللبنانية و القنصل ابراهيم شرارة و لمياء مختار مساعد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ولفيف من رجال الاعمال المصريين واللبنانيين ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.



واعلنت الجمعية انه تم الاتفاق بين الجمعية والسفير المصري الجديد في بيروت وسفارة لبنان بالقاهرة على عمل اجندة تتضمن كل المقترحات والأفكار بين رجال الأعمال فى البلدين لترجمة العلاقات القوية بين القطاع الخاص والحكومة إلي نتائج ملموسة فى احداث طفرة فى مجالات التجارة والاستثمار.



وأكد السفير ياسر علوي سفير مصر الجديد فى بيروت، أنه سيعمل على خدمة العلاقات المشتركة بين البلدين، وكافة اوجه التعاون الاقتصادى والاستثمارى وستجدونني صديقا للقطاع الخاص فى لبنان".



وأضاف "علوي" خلال عشاء عمل نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بمناسبة توليه سفيرا لمصر فى لبنان، ان علاقات الصداقة والتوافق الكبير بين البلدين تعزز من العلاقات الاقتصادية خاصة ونحن نستعد لانعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين.



وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون اكثر مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات في البلدين، ورحب بأي مقترحات تخدم المصالح المشتركة.



وأشاد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بدور الدبلوماسية المصرية اللبنانية فى تعزيز اوجه التعاون لخدمة الاقتصاد والتنمية فى البلدين.



وأكد فوزي، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون مع سفراء البلدين لتحقيق طفرة فى العلاقات الاقتصادية وتعزيز حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المشتركة.



وقال فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن القطاع الخاص اللبناني سعيد باختيار السفير ياسر علوي ليكمل مسيرة من سبقوه من رموز العمل الدبلوماسي خاصة وانه كان قنصل لمصر فى بيروت.



واضاف حدرج، أن الجمعية المصرية اللبنانية تتطلع لدور اكبر للدبلوماسية فى تنمية العلاقات الاقتصادية وان تكون المرحلة المقبلة اكثر فاعلية بين البلدين.



وأكد أن الجمعية تفتح حوار مفتوح مع السفارة المصرية فى بيروت وسفارة لبنان فى القاهرة لنضع معا رؤية موحدة تتضمن تحديدا لكل المشاكل والتحديات والحلول المقترحة للوصول إلي خريطة طريق لعمل طفرة حقيقية ونموا ملموس على مسار التجارة والاستثمار المشترك.

