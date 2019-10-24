رئيس الأوليمبي: خسارة لقاء دكرنس ليس النهاية

أكد طارق السيد رئيس نادي الأوليمبي السكندري، ثقته في اللاعبين والجهاز الفني، وذلك بعد الهزيمة أمام فريق دكرنس بهدف دون رد في افتتاح منافسات دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.



وأضاف السيد في تصريحات صحفية: لا ينبغي إحباط أنفسنا نتيجة مباراة لا تعني النهاية بل تعني البداية ولعبنا بشكل قوي والمنافس كان يلعب مدافعا طوال المباراة بـ 11 لاعبا والهدف الوحيد الذي دخل مرمانا من هجمة واحدة بتصويبة غيرت اتجاهها بعد بسالة مدافعنا في إبعادها.



وأضاف: هذه هي كرة القدم لدنيا الأمل واللاعبين ذوي خبرة والجهاز الفني محترم مؤمن يثق في قدرات اللاعبين وعلينا الكفاح من أجل الفوز في المباريات القادمة.



ويستعد فريق الأوليمبي لمواجهة منافسه الرجاء المطروحي ضمن منافسات الدور التمهيدي لكأس مصر.