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رياضة

محمود متولي يقترب من العودة للتدريبات الجماعية في الأهلي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:35 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحسن حالة محمود متولي مدافع الفريق الذي بات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية.

وقال الجهاز الفني للأهلي إن اللاعب ينفذ المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الوقت الحالي، قبل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية قريبا.

ويواصل اللاعب محمود متولي، اليوم، التدريب في «الجيم» والخضوع لبعض التدريبات الخفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني؛ لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وكان محمود متولي قد عانى من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك، الذي حسمه الأهلي لصالحه للمرة الـ 11 في تاريخه.
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