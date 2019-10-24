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محافظات

أرض الفيروز تبهر المعجبين.. مسابقة لـ أجمل صورة من جنوب سيناء

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:45 م
مسابقة لـ اجمل صورة
مسابقة لـ اجمل صورة من جنوب سيناء
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ايمن محمد
أعلنت هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، عن مسابقة لأجمل صورة للمناطق والأنشطة السياحية من أجل الترويج والتسويق للأماكن السياحية بجنوب سيناء، وذلك من خلال عدد من التعليقات والإعجابات على الصور.

وأكد إسلام نبيل، مدير هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، أن الصور الفائزة بالمراكز الأولى سوف تمنح جوائز وتنشر أعمالهم فى الإصدارات السياحية، ورحب بالمشاركين فى المسابقة.

وقد تنوعت الصور المشاركة فى أنشطة سياحية مختلفة، وأظهرت روعة وجمال الطبيعة فى جنوب سيناء، حيث كان من بينها صور للمناطق السياحية والأثرية ومناطق السفاري وشروق وغروب الشمس، وكشفت الصور أماكن لم تظهر على الميديا رغم جمالها.
أرض الفيروز تبهر المعجبين.. مسابقة لـ أجمل صورة من جنوب سيناء
أرض الفيروز تبهر المعجبين.. مسابقة لـ أجمل صورة من جنوب سيناء
أرض الفيروز تبهر المعجبين.. مسابقة لـ أجمل صورة من جنوب سيناء
أرض الفيروز تبهر المعجبين.. مسابقة لـ أجمل صورة من جنوب سيناء
أرض الفيروز تبهر المعجبين.. مسابقة لـ أجمل صورة من جنوب سيناء
أرض الفيروز تبهر المعجبين.. مسابقة لـ أجمل صورة من جنوب سيناء
أرض الفيروز تبهر المعجبين.. مسابقة لـ أجمل صورة من جنوب سيناء
أرض الفيروز تبهر المعجبين.. مسابقة لـ أجمل صورة من جنوب سيناء
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أرض الفيروز تبهر المعجبين.. مسابقة لـ أجمل صورة من جنوب سيناء

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