خلال اجتماع الفنية المصرية العمانية.. سعفان: تعزيز التعاون في مجالات السلامة المهنية

اختتمت اللجنة الفنية المصرية - العمانية الثنائية أعمالها بالقاهرة، تنفيذا لبرنامج التعاون الفني في مجالات القوي العاملة بين مصر وسلطنة عمان واستمرت يومين.



وأعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن اجتماعات اللجنة المشتركة أكدت ضرورة تعزيز التعاون في مجال السلامة والصحة المهنية والاستفادة من الخبرات المكتسبة في هذا المجال بين الطرفين، والدفع بالعلاقات الثنائية في مجالات القوي العاملة إلى آفاق أرحب بما يرقى إلى مستوى العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.



وقال "سعفان": إن الجانب المصري اقترح تطبيق أنظمة ربط القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا، لتوحيد وتسهيل إجراءات تنقل الأيدي العاملة بينهما ، أسوه بما تم تنفيذه في الأردن والكويت ، وجار تفعيله في عدد آخر من الدول العربية، مشيرًا إلى أنه في هذا الخصوص وعد الجانب العماني بدراسة ذلك، مع الاطلاع علي التجربة العمانية في مجال الخبرات الإلكترونية المقدمة في مجال نظام العمل.



وكان الجانبين قد استعرضا أنشطة البرنامج التنفيذي، والجدول الزمني المقترح لبرنامج التعاون المقرر خلال عامي 2019/2020، وقدم رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوي العاملة عرضا عن منظومة التدريب المهني بالوزارة، وتبادلا الجانبين الخبرات حول منظومة التدريب والتعليم المهني والتدرج أو المسار المهني في البلدين وكيفية متابعة المتدربين بعد عملية التدريب حتي يلتحق المتدرب بفرصة عمل مناسبة.



كما تناولا نظام الربط الإلكتروني مع الأردن وعرض نظام التشغيل بالخارج ونظام التفتيش العمالي علي جهاز التابلت وكيفية ربطه إلكترونيا بمكاتب تفتيش العمل ، كما تم عرض منظومة التفتيش للسلامة والصحة المهنية.



وقام الوفد بزيارة ميدانية لمركز التدريب المهني بالشرابية، وحيث تم التعرف على أنشطته التدريبية من معامل صيانة المحمول، وورش صيانة الدش والأجهزة المنزلية، كما تعرف الوفد علي كيفية التدريب علي صيانة الأجهزة ومعامل اللغات وورش التفصيل والخياطة، والتبريد والتكييف، واللحام، وميكانيكا السيارات.



كما تم التعرف علي أحدث الأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها بالمركز في مجال الطاقة الشمسية، وتدريب المتدربين علي كيفية توصيل الطاقة الشمسية بالمنازل.



حضر جلسات المباحثات من جانب وزارة القوي العاملة ، آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، ومحمد عبد الرحمن رئس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وأيمن قطامش ، ونحمده محمد حسن مدير عام الإدارة العامة للشئون الدولية والإقليمية، والدكتور محمود حمزاوي مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي، والمهندس طلعت السيد مدير عام الإدارة العامة للحاسبات والمعلومات، وايمان محمد حسنين باحث أول بالإدارة العامة للشئون الدولية والإقليمية .



ومن الجانب العماني ، الدكتور عبد الله بن علي أحمد الشنفري مدير عام للمديرية العامة للتخطيط والتطوير، وسعيد بن علي بن عامر جيد الهري المدير العام المساعد للمديرية العامة للقوي العاملة بمحافظة ظفار، وناصر بن سالم بن ناصر الحضرمي المدير المساعد لدائرة المنظمات الدولية والعلاقات الخارجية .