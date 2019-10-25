قوى عاملة البرلمان: الانتهاء من تقرير اللجنة حول قانون العمل الجديد

قال النائب عبد الفتاح يحيى امين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان اللجنه تضع على راس اولوياتها خلال دور الانعقاد الحالى الاهتمام بكافه شئون العمال المصريين فى الداخل والخارج والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجههم.



واضاف عبد الفتاح يحيى، خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، ان اللجنة انتهت برئاسة النائب جبالى المراغى من تقريرها حول قانون العمل، وتم ارسال التقرير للأمانة العامة لمجلس النواب، لتحديد موعد لمناقشتة بالجلسة العامة حسب اجندة البرلمان.



واوضح امين سر لجنة القوى العاملة، ان الجنة تلقت خلال الفترة الماضية العديد من طلبات الاحاطة بشأن، عمال الصناديق الخاصة وضرورة تحويلهم للموازنة العامة للدولة، اضافة إلى ازمة عمال التشجير،لافتا إلى أن اللجنة ستناقشها خلال الفترة المقبلة.