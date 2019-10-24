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حوادث

العثور على أدوية طبية مهربة جمركيا داخل صيدلية بمصر الجديدة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:38 م
أدوية
أدوية
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كتب محمد صبري
تمكن رجال المباحث من ضبط كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية، وكذا العقاقير الطبية المهربة جمركيًا داخل صيدلية بمصر الجديدة، لبيعها بأسعار أعلي من أسعارها المقررة.

وامر اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعةن وذلك فى اطار جهود أجهزة الامن بمديرية أمن القاهرة للتصدي لظاهرة الغش التجاري.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، اخطارا من إدارة مباحث رعاية الأحداث أن مالك الصيدلية فى شارع الاسكندرية بمصر الجديدة يحوز كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية، وكذا العقاقير الطبية المهربة جمركيًا والغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والمحظور تداولها بالبلاد داخل الصيدلية عمله وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلي من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات تم استهداف الصيدلية بمأمورية من إدارة رعاية الإحداث بالاشتراك مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة حيث أمكن ضبط عامل بالصيدلية.

وعثر بداخل الصيدلية على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير المسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانـون، بحصرهم تبين انهم عبارة عن أدوية مؤثرة على الحالة النفسية 17560 قرصا مخدرا (مدرجة جدول ثالث مخدرات) وأدوية مهربة جمركيا ومجهولة المصدر بعدد 12800 قرص.

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح مالك الصيدلية.
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