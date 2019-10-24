السبت.. صناع الخير تفتتح قرية دار السلام في الفيوم بعد تطويرها

تنظم مؤسسة صناع الخير للتنمية فى الثانية عشر ظهر بعد غدا السبت احتفالية خاصة داخل قرية دار السلام مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم بمناسبة افتتاح القرية بعد اعادة تطويرها وتنميتها.



تقام احتفالية افتتاح القرية برعاية وحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم ويحضرها عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين والرياضيين ومجلس امناء مؤسسة صناع الخير، من بينهم عميد لاعبى العالم الكابتن أحمد حسن سفير صناع الخير للأعمال الإنسانية والفنان أحمد فلوكس سفير صناع الخير أيضا للأعمال الإنسانية



وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير، أن أعمال صناع الخير فى تطوير وإعادة إعمار قرية دار السلام تاتى ضمن مبادرة المؤسسة "قرى الامل" ، التى تستهدف مساهمة المجتمع المدنى بشكل فاعل فى جهود التنمية فى القرى الأشد احتياج، وتكريس التعاون بين الجهاز التنفيذى للدولة وبين المؤسسات الأهلية الجادة لصالح الأنتقال بشرائح غير القادرين بالقرى الاشد احتياج من دوائرالغحتياج لدوائر الأنتاج.



وأوضح هانى عبدالفتاح أن صناع الخير وفى سبيل إعادة إعمارها وتطويرها لقرية دار السلام عملت على أربع محاور رئيسية المحور الأول هو الأهتمام بالقطاع الصحى وبخاصة مشكلات أمراض العيون لكل أهالى القرية، والمحور الثانى هو توفير مصادر دخل للأهالى تعينهم على الوفاء باحتياجتهم المعيشية بشكل دائم من خلال تزويدهم بالمشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر، والمحور الثالث هو توفير بيئة معيشية للأهالى من خلال إعادة إعمار منازلهم المتهالكة وتزويدها بالأثاث ومياه الشرب النقية والكهرباء وفرشها، والمحور الرابع هو العودة بالقرية إلى فكرة القرية المنتجة بمنتج واحد من خلال انشاء مصنع صغير داخل القرية يستوعب كل أهالى القرية القادرين على العمل.