دبلوماسي: هناك إيمان كبير بدور التعاون الإفريقي الروسي في مكافحة الإرهاب.. فيديو

قال صلاح حليم مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية سابقًا، إنه لا شك هذا المؤتمر بين مصر وروسيا هو الأول من نوعه وتم تأسيسه ليكون منعكسا بشكل دوري كل عامين، لافتًا إلى أنه يشكل بداية وإطالة كبيرة بالتعاون الروسي الإفريقى فى جميع المجالات.



وأضاف مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية سابقًا، أن جميع الموضوعات فى الجلسة الافتتاحية قد تم التطرق إليها في الملفات الأمنية والسياسية واقتصادية وتنموية وتجارية والإنسانية أيضا.



وتابع مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن أقل ما يقال فيما يتعلق بهذا الصدد أن هناك إيمانا كبيرا جدا بالدور الروسي والتعاون الإفريقى فى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من اللاجئين والنازحين والهجرة غير الشرعية وفض النزاعات فى القارة الإفريقية بطرق سلمية وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار فى العديد من الدول وكان هناك إشارة واضحة لليبيا.



وأشار مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، إلى أنه فيما يتعلق بالملف الاقتصادى كان هناك إطار تعاون ما بين الجانبين وشراكة استراتيجية وخاصة من جانب مصر ومن رؤيتها التى وجدت تلاقيا كبيرا من جانب جميع الوفود.



وأوضح مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية أن القمة الروسية الإفريقية تناولت الحديث عن الاهتمام بالبنية التحتية والاستثمار فيها سواء كان ذلك من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.