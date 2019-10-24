حياة كريمة.. إعادة تطوير 140 منزلا بمركز ملوي في المنيا.. صور

بدأ مركز ملوي جنوب المنيا في إعادة تطوير عدد من المنازل ببعض القرى الأكثر احتياجا في إطار مبادرة حياة كريمة.



وقال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إنه يجرى رفع كفاءة وإعادة بناء 140 منزلا بقرية الشيخ عبادة والعزب المجاورة بمجلس قروي الروضة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها رئيس الجمهورية وتنفذها وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم.



وأضاف محافظ المنيا أن الوحدة المحلية بمركز ملوي تتابع أعمال إعادة إعمار المنازل تمهيدا لتسليمها للأهالي، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة لتسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل في القرى بمشروعات كثيفة العمالة.



من جهته، تفقد اللواء وجدي زقزوق رئيس مركز ملوي الأعمال، مؤكدا أن الحالات المستفيدة تم اختيارها من فئة الأسر الأولى بالرعاية من الأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل من أبناء القرية، وذلك عقب إجراء بحث اجتماعي بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، بما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.



