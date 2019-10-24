على هامش زيارتها.. وزيرة الهجرة: مستشفى الناس للأطفال بشبرا الخيمة صرح عالمي

زارت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، الخميس، مستشفى "الناس" الخيري للأطفال بشبرا الخيمة، بمرافقة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، وكان في استقبالهم النائبة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي للمستشفى، في حضور النائب صلاح حسب الله عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، والدكتور أحمد حنفي مدير المستشفى.



ومن ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة بنظام العمل بالمستشفى والأجهزة الحديثة الموجودة بها والتي تضاهي المستشفيات العالمية، مضيفة أن المستشفى يعد نموذجا مشرفا للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لخدمة المواطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أن الوزارة ستعمل على الترويج للمستشفى الخيري، والذي يقدم خدماته بالمجان للأطفال في واحدة من أكثر المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، والتواصل مع المصريين بالخارج، حول دعم المستشفى لتقديم الخدمة الصحية اللائقة لأطفال مصر.



كما أعربت وزيرة الهجرة عن فخرها الشديد بوجود صرح بهذه التجهيزات والطاقة الاستيعابية والنظام المتقن على أرض مصر، لخدمة المرضى بدون مقابل، مؤكدة أن مستشفى "الناس" صرح عظيم يستحق الدعم والإشادة.



في السياق ذاته، أوضح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أن المحافظة تفخر بأن يكون بها مستشفي بهذا الحجم والكفاءة العالية التي سيقصدها المواطنون من جميع محافظات مصر، مؤكدا أنه سيتم توفير كل الدعم لهذا المشروع الخيري الضخم، وأن المستشفى بصدد إطلاق مركز أبحاث عالمي، وهو ما أشادت السفيرة نبيلة مكرم والمشاركين في الجولة، حيث وعدت بمناقشة مشاركة الأطباء المصريين بالخارج بخبراتهم الكبيرة والتعاون مع المستشفى.



فيما عبرت النائبة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، عن تقديرها لزيارة السفيرة نبيلة مكرم، والسيد المحافظ إلى المستشفى مشيدة بما تبذله وزارة الهجرة من جهود لخدمة الوطن، وما تقوم به من جهود فعالة وربط المصريين بالخارج بالوطن الأم، موضحة أنها تتابع جهود المصريين بالخارج، ودعمهم المتواصل للوطن في عديد المجالات، وتثق أنهم لن يتوانوا عن دعم هذا العمل الخيري، لينطلق مقدما خدماته لأطفال مصر من أنحاء الوطن.



وتعد مستشفى الناس للأطفال أكبر مستشفى أطفال في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 600 سرير، مضيفا أن المرحلة الأولى التي يتم افتتاحها خلال أكتوبر 2019 تضم 110 أسرة، بجانب 10 غرف للعمليات، و140 وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات للقسطرة القلبية و48 عيادة خارجية، مزودة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية، كما تقدم المستشفى خدماتها لجميع المرضي بالمجان 100%.



مستشفى الناس للأطفال مشروعا خيريا يعمل في ظل قانون الجمعيات الأهلية ويخضع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي، أسسه خميس عصفور لخدمة المواطن المصري البسيط وتديره مؤسسة الجود الخيرية المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.