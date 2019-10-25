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برلمان

زراعة البرلمان: تطبيق نظام التعاقدية للمحاصيل إيجابي بكل المقاييس

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
الزراعة التعاقدية
الزراعة التعاقدية
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القسم السياسي
قال محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة و الري بمجلس النواب، إن أغلبية النواب يؤيدون تطبيق نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل؛ لانه يصب في المصلحة العامة، مشددا على أن هذا النظام ايجابي بكل المقاييس.

وأضاف تمراز في تصريحات خاصة لصدى البلد أن هذا النظام ايجابي من جميع الجوانب بالنسبة للفلاح و للحكومة و المستهلك ، مستشهدا بمحصول القطن الذي يدخل في نظام التعاقديه من 15 سنه ،لافتا إلى أن ذلك يضمن تحقيق الربح للفلاح و كما يضمن أيضا تحقيق الانتاجية بالنسبة للحكومة.

وأشار تمراز إلى أن عدم تطبيق النظام سيؤدي إلى خسارة الفلاح لانه سيحارب من خلال السوق السوداء وسيجعله يعزف عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما أن الحكومة ستضطر للاستيراد حتي تكفي احتياجاتها وهذا سيصنع أزمة في السوق و في نهاية المطاف سترتفع الأسعار ويتضرر المستهلك.

وأوضح عضو لجنة الزراعة و الري ، ان نظام التعاقدية للمحاصيل سيسمح بتحديد الأسعار بناء على العرض والطلب ، وهذا سيجعل الفلاح يضمن هامش ربح مما يؤدي الي زيادة كمية المحاصيل، و في نهاية المطاف ستكون الحكومة علي دراية بالمنتجات الموجودة في حوزتها.
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