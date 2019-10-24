ضبط 50 ألف قطعة حلوى فاسدة داخل مصنعين بدون ترخيص

فى إطار تصدي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة لظاهرة الغش التجاري، شن ضباط مباحث التموين بالقاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة حملة موسعة على الأسواق، أسفرت عن ضبط مصنعين لحلوى المولد النبوي بالمرج وشبرا، يعملان بدون ترخيص ويستخدمون مواد مجهولة المصدر.



وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد وجه بتكثيف الحملات على الأسواق للتصدي لظاهرة الغش التحاري، حيث تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط صاحب مصنع حلوى المولد بالمرج لإدارته المصنع بدون ترخيص لتصنيع الحلوى الجافة باستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وعثر بداخل المصنع على 50 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات و5 ماكينــــات تصنيع حلوى و2 أدوات تصنيع.



كما تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط المسئول عن مصنع حلوى المولد بشبرا لإدارته المصنع بدون ترخيص لتصنيع الحلوى الجافة باستخدام خامات مجهولة المصدر، وعثر بداخل المصنع على 7 آلاف قطعة حلوى جافة جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات.

