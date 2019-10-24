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رياضة

عودة الدوليين لطائرة الأهلي أمام هليوبوليس

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:46 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
ينهي الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي استعداده لخوض مباراة هليوبوليس التي تقام غدا الجمعة في إطار منافسات بطولة الدوري.

وأكد محمد مصيلحي المدير الفني جاهزية اللاعبين الدوليين للمشاركة في المباريات خلال مواجهة هليوبوليس بعد حصولهم على راحة عقب العودة من المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم باليابان.

وكانت المباريات الماضية قد شهدت غياب عبدالله عبدالسلام واحمد صلاح ومحمد عادل واحمد عبدالعال وعبدالرحمن سعودي وحسام يوسف واحمد سعيد نتيجة المشاركة مع المنتخب في مونديال الطائرة.

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