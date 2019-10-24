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اقتصاد

10675 جنيها للطن.. استقرار أسعار الحديد اليوم 24 أكتوبر 2019

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:46 م
صدى البلد
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زينب أبو الخير
رصد موقع "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الحديد اليوم الخميس، حيث استقرت أسعار الحديد، وذلك وفقا للعرض والطلب، فتباينت الأسعار بين الشركات، وتراوح السعر بين 10675 و10900 جنيه للطن.

في شركة حديد عز، بلغ أعلى سعر للطن 10800 جنيه، وقدر سعر الطن فى شركة بشاى للصلب عند 10750 جنيها للطن، وشركة العتال للصلب عند 10700 جنيه للطن، وشركة عطية للصلب عند 10700 جنيه للطن، وشركة سرحان للصلب عند 10700 جنيه للطن.

واستقرت شركة المراكبى للصلب عند 10900 جنيه للطن، وشركة حديد المصريين عند 10750 جنيها للطن، وشركة الكومى للصلب عند 10700 جنيه للطن، وشركة المعادى للصلب عند 10675 جنيها للطن، وشركة العشرى للصلب عند 10700 جنيه للطن، وشركة الجيوشى للصلب عند 10700 جنيه للطن، وشركة مصر ستيل عند 10700 جنيه للطن.
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