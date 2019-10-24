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أخبار العالم

بعد إضراب عن الطعام 102 يوم.. إطلاق سراح الأسير الفلسطينى غنام من سجون الاحتلال

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:39 م
صدى البلد
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محمد علي
أوقف الأسير الفلسطيني أحمد غنام إضرابه عن الطعام أمس بعد 102 يوم من الاحتجاز التعسفي، بعد قيام محكمة إسرائيلية بوضع إطار زمني من شأنه وضع حد لاعتقاله الإداري، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.

دخل غنام ، الذي يعاني من سرطان الدم ، وأصبح ليس إلا مجرد هيكل عظمي نتيجة إضرابه عن الطعام ، احتجاجًا على استمرار قوات الاحتلال في احتجازه.

كتب محاميه أشرف أبو سنينه على فيسبوك: "أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة اليوم قرارًا نهائيًا يحدد وقتًا معينًا لإنهاء الاحتجاز الإداري للسجين أحمد غنام".

قبل نقله من المستشفى إلى سجن عوفر ، طلب غنام زيارة عائلية وقبلت المخابرات الإسرائيلية طلبه.

ألقي القبض على الشاب البالغ من العمر 42 عامًا في 18 يونيو، وسبق له أن قضى تسع سنوات في السجون الإسرائيلية، وهو متزوج ولديه طفلان.

ويوجد خمسة فلسطينيين آخرين ، من بينهم صحفية اعتقلت في معبر اللنبي ، هم أيضًا مضربون عن الطعام .

ووفقًا للإحصاءات الرسمية ، يوجد 5700 سجين فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية ، من بينهم 48 امرأة و 230 طفلًا و 500 محتجز رهن الاعتقال الإداري.
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