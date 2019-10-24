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أخبار العالم

ترامب يكسر التوقعات.. لن يكتفي ببناء جدار حدودي واحد مع المكسيك

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:43 م
صدى البلد
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وكالات
وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمضي قدمًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال بناء جدران حدودية في عدد من الولايات الجنوبية بما فيها كولورادو، الولاية الواقعة في وسط البلاد.

وقال دونالد ترامب في خطاب ألقاه في بيتسبرج: «هل تعرفون لماذا سنفوز بنيو مكسيكو؟ لأنهم يريدون أمن الحدود»، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف دونالد ترامب: «إننا نبني جدارًا على حدود نيو مكسيكو، ونبني جدارًا في كولورادو»، الولاية الواقعة بين يوتاه وكنساس، واعدًا بأن يكون هذا الجدار «جدارًا جميلًا، جدارًا كبيرًا يعمل حقًا بحيث لا يمكن تجاوزه لا من الأعلى ولا من الأسفل».

وتابع دونالد ترامب: «نحن نبني جدارًا في تكساس، ولا نبني جدارًا في كنساس، لكنهم سيستفيدون من الجدران التي ذكرتها للتوّ».

وجعل دونالد ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد الوعود الرئيسية لحملته الانتخابية في 2016.

ورد سياسيون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على تصريحات ترمب بالذهول والسخرية.

وغرد حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس على «تويتر»: «هذا غريب... كولورادو ليس لها حدود مع المكسيك»، وأضاف: «لحسن الحظ أن كولورادو تقدم حاليًا صفوفًا مجانية لدور الحضانة كي يتمكن أطفالنا من تعلم الجغرافيا الأساسية».

ونشر السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي على «تويتر» خريطة تظهر حدودًا دولية جديدة رسمت حول نيو مكسيكو وخطًا يغطي الجزء الأول من اسم الولاية ليصبح اسم مكسيكو.
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