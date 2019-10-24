توافق مصري إثيوبي على تجاوز أي تداعيات سلبية عن التناول الإعلامي للتصريحات الأخيرة

السيسي وآبي أحمد يتباحثان حول ملف سد النهضة ويتوافقان على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة

رئيس الجمهورية:

مصر تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل.. ومساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا يجب ألا تكون على حساب تلك الحقوق

آبي أحمد:

التصريحات الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي تم اجتزاؤها.. وكل التقدير والاحترام لمصر قيادة وشعبا وحكومة



التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، صباح اليوم، الخميس، في مدينة سوتشي الروسية.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد، حيث أكد "آبي أحمد" أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعبًا وحكومةً.



وأضاف متحدث الرئاسة أن رئيس وزراء إثيوبيا، أوضح أن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتي المصب، وأن الحكومة والشعب الإثيوبي ليست لديهم أي نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مع التشديد على أنه، بصفته رئيسًا لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولًا إلى اتفاق نهائي.



وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر طالما أبدت انفتاحًا وتفهمًا للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في الوقت نفس تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، وأن إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب.



وأوضح رئيس الجمهورية، أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدرا لأي مشاكل أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أي فرصة للخلافات.



ونوه المتحدث الرسمى باسم رسائة الجمهورية، بأنه تم التوافق خلال المقابلة على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحًا وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتجاوز أي تداعيات سلبية قد نتجت عن التناول الإعلامي للتصريحات التي نسبت مؤخرًا إلى الجانب الإثيوبي.