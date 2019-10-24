Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

توافق مصري إثيوبي على تجاوز أي تداعيات سلبية عن التناول الإعلامي للتصريحات الأخيرة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:10 م
السيسي و أبي أحمد
السيسي و أبي أحمد
Advertisements
محمد عبد المنعم
السيسي وآبي أحمد يتباحثان حول ملف سد النهضة ويتوافقان على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة
رئيس الجمهورية:
مصر تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل.. ومساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا يجب ألا تكون على حساب تلك الحقوق
آبي أحمد:
التصريحات الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي تم اجتزاؤها.. وكل التقدير والاحترام لمصر قيادة وشعبا وحكومة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، صباح اليوم، الخميس، في مدينة سوتشي الروسية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد، حيث أكد "آبي أحمد" أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعبًا وحكومةً.

وأضاف متحدث الرئاسة أن رئيس وزراء إثيوبيا، أوضح أن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتي المصب، وأن الحكومة والشعب الإثيوبي ليست لديهم أي نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مع التشديد على أنه، بصفته رئيسًا لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولًا إلى اتفاق نهائي.

وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر طالما أبدت انفتاحًا وتفهمًا للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في الوقت نفس تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، وأن إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب.

وأوضح رئيس الجمهورية، أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدرا لأي مشاكل أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أي فرصة للخلافات.

ونوه المتحدث الرسمى باسم رسائة الجمهورية، بأنه تم التوافق خلال المقابلة على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحًا وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتجاوز أي تداعيات سلبية قد نتجت عن التناول الإعلامي للتصريحات التي نسبت مؤخرًا إلى الجانب الإثيوبي.
توافق مصري إثيوبي على تجاوز أي تداعيات سلبية عن التناول الإعلامي للتصريحات الأخيرة
توافق مصري إثيوبي على تجاوز أي تداعيات سلبية عن التناول الإعلامي للتصريحات الأخيرة
توافق مصري إثيوبي على تجاوز أي تداعيات سلبية عن التناول الإعلامي للتصريحات الأخيرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سد النهضة والوصول لطريق مسدود.. مصر ترحب بتدخل امريكا فى المفاوضات .. واثيوبيا ترفض كل الحلول

بعد فشل المفاوضات.. خارجية النواب تكشف السيناريوهات المتوقعة حول أزمة سد النهضة

إثيوبيا تتعنت في مفاوضات سد النهضة وتقودها للفشل.. السيسي: نلتزم بحماية حقوقنا المائية.. والبرلمان يكشف خطط تحركاته والسيناريوهات المتوقعة.. ويؤكد: حق مصر القانوني محفوظ

إصدار خاص بالإنجليزية والعربية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عن أزمة سد النهضة

آبي أحمد لـ السيسي: التصريحات الأخيرة تم اجتزاؤها.. وكل التقدير والاحترام لمصر قيادة وشعبا

السيسي لرئيس الوزراء الإثيوبي: متمسكون بحقوقنا التاريخية في مياه النيل.. ونتفهم أهدافكم

ترشيحاتنا

نجم الأهلي يكشف سر انضمام محمد عنتر للزمالك بدلا من القلعة الحمراء

بدون مكياج .. درة تفاجئ متابعيها بإطلالة هادئة على إنستجرام

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غداً قد تصل إلى سيول.. والعظمى بالقاهرة 24

بسبب الكلاب والقطط.. شيرين رضا توجه رسالة لجمهورها

شاهد.. أول رد فعل من أحمد فتحي على أزمة شارة قيادة المنتخب

أول قرار من محمود الخطيب بشأن إصابة محمد محمود

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت يكشف رشاقتها.. مى سليم بإطلالة جريئة

بـ الشيفون.. كارمن سليمان بإطلالة جديدة

أرض الفيروز تبهر المعجبين.. مسابقة لـ أجمل صورة من جنوب سيناء