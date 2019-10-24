رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنشاء مخازن لوجستية متكاملة للأدوية والمستلزمات الطبية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف مشروع إنشاء مخازن لوجستية متكاملة للأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.



‎وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف المخازن المقترح إنشاؤها، وأماكن توزيعها، والتى تتكون من مخزن استراتيجى فى القاهرة، يخدم القاهرة والعاصمة الإدارية، بالإضافة الى 5 مخازن أخرى، وهى "مخزن" يخدم الإسكندرية ومطروح والعلمين، و"مخزن الإسماعيلية" ويخدم مدن القناة وسيناء، و"مخزن المنصورة" ويخدم وسط الدلتا، و"مخزن المنيا" ويخدم شمال الصعيد، و"مخزن قنا" ويخدم جنوب الصعيد والبحر الأحمر.



‎وأشار رئيس الوزراء إلى ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من اهتمام بهذا المشروع المهم، وذلك فى إطار سعى الدولة لتوفير مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الجهات الحكومية لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى 4 أشهر، والقضاء على أية ممارسات احتكارية فى هذا المجال.



وطلب رئيس الوزراء سرعة قيام الجهات المعنية بالاتفاق حول التصور النهائي لخطوات تنفيذ المشروع، خلال أسبوع من الآن، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية.