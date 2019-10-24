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فيديو جراف

فيديوجراف| رسائل الرئيس السيسي في القمة الأفريقية - الروسية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 04:48 م
الرئيس السيسي القمة
الرئيس السيسي القمة الروسية - الأفريقية
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منار شعبان
شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الخميس في الجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية الروسية التي تعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر عازمة على انطلاق النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يومي 11 و12 ديسمبر العام الحالي، وسيجتمع من خلالها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام والتنمية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي..
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