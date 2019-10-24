سحر نصر: إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة توفر 500 ألف فرصة عمل



تفقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الخميس ، مشروع سيتى سنتر الماظة، الذى تم انشائه وفقا لنظام المناطق الإستثمارية، باستثمارات 9.35 مليار جنيه، وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعبد الله النقراشى، الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم العقاريّة في مصر.



ويقع المشروع على طريق القاهرة السويس على مساحة 29.5 فدان، ويضم أكثر من 260 متجرًا للبيع بالتجزئة والمطاعم المحلية والعالمية، ووفر 40 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



وأشادت الوزيرة، بمشروع سيتى سنتر الماظة، والذى يعد ضمن المناطق الاستثمارية، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث ساهمت الوزارة فى استصدار كافة الموافقات والتراخيص الخاصة بالمشروع، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرة إلى أن نظام المناطق الاستثمارية ساهم فى إحيائه قانون الاستثمار، ويوجد حاليا 5 مناطق استثمارية تضم 271 مشروع بإجمالى رؤوس اموال بلغت 11 مليار جنيه، وفرت 350 الف فرصة عمل، ويتم حاليا التوسع فى المناطق الاستثمارية بانشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، ومن المنتظر أن تساهم هذه المناطق فى توفير 500 الف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة وجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه.



وذكر عبد الله النقراشى، الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم العقاريّة في مصر، أن مشروع سيتي سنتر ألماظة رابع مركز تجارى فى مصر تمتلكه شركة ماجد الفطيم، موضحا أن شركة ماجد الفطيم تستثمر فى مصر منذ 21 عام من خلال امتلاكها واداراتها مجموعة من المراكز التجارية والتي تضم مول مصر، سيتي سنتر المعادي وسيتي سنتر اسكندرية، بالاضافة الى امتلاكها واداراتها لسلسة متاجر كارفور والتى تتضمن 13 هايبر ماركت و31 سوبر ماركت، مشيرا إلى أن الشركة بلغ حجم استثماراتها فى مصر 2.6 مليار دولار، من خلال استثماراتها فى مصر 2019، وساهمت فى 47.5 الف وظيفة مباشرة، و76.7 الف وظيفة غير مباشرة.



وأشاد بدعم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مشروع الشركة من خلال تذليل العديد من التحديات التى واجهت المشروع.