انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار.. خالد عبدالغفار: زيادة المشاركة يؤكد نجاح منظومة البحث العلمي في مصر.. طارق شوقي: يجب أن نعيش في بيئة تعليمية تدعمه

* وزير التعليم العالي:

- هناك تطوير كبير وزيادة في أعداد المشاركين في المعرض هذا العام

- تم استضافة 2000 عارض و6000 زائر على مدار الـ 5 معارض السابقة



افتتحت أكاديمية البحث العلمي اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2019، أكبر تجمع للمبتكرين من أنحاء العالم، وهو معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار الذي يتم تنظيمه في الفترة من 24 إلى 25 أكتوبر بمركز المؤتمرات والمعارض الدولي.



وتم افتتاح المعرض بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ولفيف من رؤساء واساتذة الجامعات والأكاديميين.



ويعد هذا المعرض أحد الآليات نحو تطبيق مخرجات البحث العلمي وفتح آفاق جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فعالة واحترافية ومباشرة.



ويقام المعرض بدعم ورعاية من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين بجنيف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (بنك المعرفة المصرى)، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رواد 2030 ومركز دول عدم الانحياز للعلوم والتكنولوجيا واتحاد مجالس البحث العلمى العربية وكل الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والمنظمات الدولية العاملة في مصر، البنك المركزي المصري (رواد النيل )، معهد بحوث البترول (تحالف البتروكيماويات)، المركز الدولي لبحوث المياه، ومؤسسة مصر الخير، شركة سايوير (Si Ware)، مكتبة مصر العامة، وناشيونال جيوغرافيك.



ويضمّ المعرض هذا العام جناح للطفل المبتكر ويشارك ما يقرب من ١٥٠ طفلا مبتكرا من جامعة الطفل المراكز الاستكشافية إدارة الموهوبين وحدة البحث العلمي كما يجرى استقبال أكثر من 2000 طفل بالمعرض في جناح التعليم الإبداعي والوسائط المتعددة بمعدل ١٠٠٠٠ طفل على مدار اليومين من مختلف المحافظات: القاهرة والجيزة، المنيا، الغربية، المنصورة، الأقصر، الإسكندرية بورسعيد الإسماعيلية دمياط والشرقية.



وأجرى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، جولة تفقدية داخل معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، اطلعوا من خلالها على ابتكارات المشاركين.



ومن جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحظ حالفة بحضور آخر 3 نسخ في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، حيث أن هناك تطوير كبير وزيادة في أعداد المشاركين هذا العام ، مما يؤكد زيادة الوعي بالابتكار لدى الجميع وبالتالي يؤكد نجاح منظومة البحث العلمي.



واضاف عبد الغفار خلال كلمته بمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، أنه منذ بداية انطلاق المعرض هناك مجموعة من المنح والأموال والجوائز التي تقدمها اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث تم استضافة 2000 عارض و6000 زائر على مدار الـ 5 معارض السابقة، كما يحتضن المعرض 14 فائزًا من الحضانات التكنولوجية.



وأشار إلى أنه على مستوى التواصل الاجتماعي فقد وصل عدد الزائرين لصفحة المعرض اكتر من 2 ونصف مليون زائر، مشيرا إلى أن المعرض يدعم الباحثين من خلال وجود إعلاميين متخصصين حيث يتم تسليط الضوء علي الباحثين وابتكاراتهم أمام المستثمرين والدول، موضحا أن الدولة تقدم 100 جائزة مقدمة من أكاديمية البحث العلمي والوزارة بالإضافة إلى جائزة تسويق التكنولوجيا.



وأكد أن تقييم الأبحاث يتم في ضوء 8 لجان مكونة من 50 خبيرا وعالما، حيث يتم بجانب جوائز للفائزين تقديم 10 جوائز للفائزين، موضحًا أن هناك مجهودا كبيرا من كل قطاعات الدولة لدعم الابتكار الذي يبدأ من المدارس ، مشيرا إلى أن تواجد طلاب المدارس في المعرض بابتكارات ولو كانت بسيطه يعد دعمًا كبيرًا لهم.



وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته بافتتاح معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، إنه من الجميل هذا العام أن يكون عنوان معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار " افريقيا تبتكر" بمشاركة كم كبير من الدول الأفريقية.



وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن المجتمع المصري لابد من أن يعيش في بيئة تعليمية جيدة لدعم الابتكار لدى الأطفال ، حيث تعمل الوزارة مع التعليم العالي والبحث العلمي على تكاتف الجهود لدعم الابتكار وتأسيس بيئة داعمة للابتكار والإبداع بداية من رياض الأطفال.



وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن التعليم والتعلم هناك فارق كبير بينهما ، و لابد من التميز بينهما ، فالطفل تولد لديه قدرة علي التعلم ولابد من استغلالها، بينما يستمر الإنسان في اكتساب الخبرات في جميع مراحله العمرية ، موضحا أن الانسان يمتلك حصيلة خبراته وتجاربه في النهاية وليس حصيلة ورقة متمثلة شهادة ووظيفة.



وأكد طارق شوقي أن الدولة تعمل من أجل إنتاج جيل قادر على التعلم والتفكير، حيث يعد تدشين بنك المعرفة، أكبر مكتبة إلكترونية تقدم خدمات للطلبة والمعلمين والباحثين، استجابة لما طالب به الرئيس.



وعلى هامش المعرض ، وقعت الأكاديمية اليوم بروتوكول تعاون من وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات التنمية التكنولوجية وريادة الأعمال.