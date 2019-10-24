بعد وفاة 39 شخصا.. كل ما تعرفه عن حادث شاحنة الموت قرب لندن.. صور

أعلنت الشرطة البريطانية، أمس الأربعاء، أنها عثرت على 39 جثة داخل حاوية شاحنة قرب لندن يعتقد أنها قدمت من بلغاريا بينما تم توقيف السائق المشتبه به وهو من إيرلندا الشمالية (ويبلغ من العمر 25 عامًا).



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لم يوقف المهاجرين، الذين كانوا محبوسين داخل حاوية شحن شديدة البرودة ومن دون تهوية، صرخاتهم طلبا للمساعدة لكنها لم تأت بفائدة فلم يسمعهم أحد.



واجه هؤلاء المهاجرون، وهم 38 من البالغين ومراهق واحد، الموت البطيء في ظروف "مروعة للغاية"، بعد أن حاولوا الوصول إلى المملكة المتحدة على متن عبارة شحن قادمة من بلجيكا.



وقال الخبراء، أمس، إن درجة الحرارة داخل الحاوية المبردة قد تكون منخفضة جدا لتصل إلى -25 درجة مئوية.



ووفقا للصحيفة البريطانية، ظل المهاجرون داخل الحاوية لمدة 15 ساعة على الأقل بحلول الوقت الذي فتح فيه الباب في منطقة صناعية في إسيكس في الساعة 1.40 صباحا أمس، في الواقع، قد يكونوا قد مكثوا داخل نعشهم المعدني لفترة أطول.



على الرغم من وصول المسعفين إلى مكان الحادث بعد دقائق من استدعائهم، إلا أن كل ما وجدوه كان عبارة عن كومة من الجثث.



وقد بدأت شرطة إسيكس تحقيقا في جريمة القتل، أمس الأربعاء، عندما حاولوا تحديد من هم المهاجرون والبلد الذي سافروا منه، بعدما تم اعتقال سائق الشاحنة، مو روبنسون، البالغ من العمر 25 عاما من أيرلندا الشمالية للاشتباه به، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية.



مثل الآلاف من قبلهم، يُعتقد أن المجموعة تسللت داخل الحاوية في ميناء زيبروج البلجيكي المزدحم، حيث تصطف صفا تلو الآخر من حاويات معدنية مستطيلة جاهزة للنقل إلى المملكة المتحدة.



وتحاول الشرطة تحديد موعد دخول هذه المجموعة إلى الشاحنة وعما إذا كانوا قد عثروا على الحاوية الخاصة بهم ثم أغلقوا الباب خلفهم بإرادتهم.



وفي وقت سابق، علّق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على الحادث، مشيرا إلى أنه أصيب بصدمة، وكتب على "تويتر": "الحادث المأساوي في إسكس أصابني بالصدمة، وأطلع على المستجدات بصورة منتظمة".



وأضاف: "وزارة الداخلية تعمل بصورة وثيقة مع شرطة إسكس لنعرف ما حدث بالضبط".