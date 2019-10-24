مصادر أمنية: لا مصابين في سقوط تندة مسجد بمنطقة بولاق الدكرور

قالت مصادر أمنية، إن حادث سقوط تندة مسجد بشارع ترعة عبدالعال بمنطقة بولاق الدكرور، لم يسفر عنه مصابين.



وتابعت المصادر، أن بداية الواقعة بتلقي شرطة النجدة بلاغا يفيد بسقوط تندة مسجد بشارع ترعة عبدالعال بمنتصف الشارع، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال وكشف الملابسات.



وكشفت التحريات التي اجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحادث لم يسفر عنه مصابين، وسقوط التندة اتى نتيجة لتهالكها، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.