يتكلف 30 مليون جنيه.. إقامة سور للمنطقة الصناعية جنوب العريش

أعلنت الغرفة التجارية بشمال سيناء برئاسة عبد العزيز مطر، موافقة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على أن المحافظة ستتحمل بالكامل نفقات إقامة سور حول المنطقة الصناعية بالمساعيد جنوب مدينة العريش.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة مع المحافظ بمشاركة كل من المهندس محمد قويدر نائب رئيس الغرفة ومحمد العمدة المتحدث الرسمي وشريف مصباح أمين الصندوق وتيسير فايز أمين مساعد ومحمد الزعيم عضو مجلس الإدارة.



وأكد محمد العمدة، عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي بالغرفة، أنه تم استعراض نتائج اجتماعات الغرفة مع أصحاب المصانع والورش بالمنطقة الصناعية، ومطالبتهم بسرعة إعادة فتح وتشغيل المنطقة التى يعمل بها أكثر من 600 مصنع وورشة خاصة أن الجهات الأمنية تضع إقامة سور حول المنطقة شريطة إعادة تشغيلها.



وقال "العمدة" إن طول السور يبلغ نحو 4 كيلومترات من الجهات الأربعة للمنطقة بتكلفة تقديرية أعدتها الغرفة بنحو 30 مليون جنيه ستتحملها المحافظة، ولسرعة التنفيذ أكد المحافظ أنه سيتم إسناد عملية الإنشاء لـ 8 مقاولين حتى يتم استئناف العمل وإعادة الحياة للمنطقة بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الغرفة طالبت المحافظ بتشكيل لجنة لحسر الخسائر التى لحقت بأصحاب الورش والمصانع جراء الغلق ووعد المحافظ بتشكيلها بعد بناء السور.