Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

يتكلف 30 مليون جنيه.. إقامة سور للمنطقة الصناعية جنوب العريش

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:22 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أعلنت الغرفة التجارية بشمال سيناء برئاسة عبد العزيز مطر، موافقة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على أن المحافظة ستتحمل بالكامل نفقات إقامة سور حول المنطقة الصناعية بالمساعيد جنوب مدينة العريش.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة مع المحافظ بمشاركة كل من المهندس محمد قويدر نائب رئيس الغرفة ومحمد العمدة المتحدث الرسمي وشريف مصباح أمين الصندوق وتيسير فايز أمين مساعد ومحمد الزعيم عضو مجلس الإدارة.

وأكد محمد العمدة، عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي بالغرفة، أنه تم استعراض نتائج اجتماعات الغرفة مع أصحاب المصانع والورش بالمنطقة الصناعية، ومطالبتهم بسرعة إعادة فتح وتشغيل المنطقة التى يعمل بها أكثر من 600 مصنع وورشة خاصة أن الجهات الأمنية تضع إقامة سور حول المنطقة شريطة إعادة تشغيلها.

وقال "العمدة" إن طول السور يبلغ نحو 4 كيلومترات من الجهات الأربعة للمنطقة بتكلفة تقديرية أعدتها الغرفة بنحو 30 مليون جنيه ستتحملها المحافظة، ولسرعة التنفيذ أكد المحافظ أنه سيتم إسناد عملية الإنشاء لـ 8 مقاولين حتى يتم استئناف العمل وإعادة الحياة للمنطقة بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الغرفة طالبت المحافظ بتشكيل لجنة لحسر الخسائر التى لحقت بأصحاب الورش والمصانع جراء الغلق ووعد المحافظ بتشكيلها بعد بناء السور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشروعات وورش صناعية لتوفير فرص عمل جديدة للشباب بشمال سيناء

خطوات فعالة لتشجيع الاستثمار في شمال سيناء.. العمل بـ نظام الشباك الواحد.. منح المشروعات الاستثمارية المقامة حوافز وتيسيرات جديدة.. وتطبيق القواعد والاشتراطات أسوة بباقي المحافظات

انفراجة قريبة لإعادة العمل بمنطقة الصناعات الحرفية بالمساعيد

ترشيحاتنا

ما بتصغريش أبدا.. شاهد | ليلى علوى فى أحدث ظهور لها

حارس الإسماعيلي يفتح النار على الجهاز الفني ويهدد بالاعتزال

برقم خيالي.. محكمة سعودية تعوّض مضيفة مغربية بهذا المبلغ

بـ الشيفون.. كارمن سليمان بإطلالة جديدة

نجم الأهلي يكشف سر انضمام محمد عنتر للزمالك بدلا من القلعة الحمراء

لمدة 8 ساعات.. انقطاع المياه في الجيزة غدا الجمعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت يكشف رشاقتها.. مى سليم بإطلالة جريئة

بـ الشيفون.. كارمن سليمان بإطلالة جديدة

أرض الفيروز تبهر المعجبين.. مسابقة لـ أجمل صورة من جنوب سيناء