الباحثة شيماء العناني تحصل على الماجستير عن رسالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كينيا

حصلت الباحثة شيماء يس محمد العناني، على الماجستير بتقدير جيد جدًا، من جامعة القاهرة، عن رسالة بعنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كينيا ودور المؤسسات المالية في تمويلها منذ عام 1992".





ضمت لجنة المناقشة عضوية كل من الدكتور سامي السيد فتحي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا عبد العظيم عبد الهادي، رئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، وأشرف على الرسالة كلا من الدكتور هيام علي زين الدين الببلاوي، استاذ مساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، والدكتورة نهلة أحمد أبو العز، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، واعتمد ذلك التشكيل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث.





وتهدف الدراسة إلى تحديد دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كينيا ودور البنوك التجارية والمؤسسات المالية في تمويلها من خلال تحديد طبيعة ومفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصائها وإلقاء الضوء علي أهم التحديات والمعوقات التي تواجه المشروعات .





كما تهدف إلى إظهار مكانة المشروعات في الاقتصاد الكيني وما تحققه من تطور وتنمية في جميع الميادين، وتقدير مساهمة البنوك التجارية والمؤسسات المالية في تمويل المشروعات.



