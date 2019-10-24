تحرك عاجل من البرلمان بشأن وفاة طفلين صعقًا في مياه الأمطار

تقدم الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ بشأن مصرع الطفل أحمد هيثم البالغ من العمر عامين وشهر بصعق كهربائي بعد لمسه لعمود إنارة قريب لمنزله بقرية سملا التابعة لمركز قطور محافظة الغربية؛ بسبب الأمطار ومصرع الطفلة مروة صادق أيضا بصعق كهربائي في مدينة العاشر من رمضان لنفس السبب.



وقال "حساسين"، في طلبه إن الطفلة مروة الطالبة بالصف الخامس الابتدائي، أنهت درسها في أحد الأحياء المجاورة لمحل إقامتها، وعندما شاهدت سقوط الأمطار بغزارة، انتظرت حتى تهدأ لتسير مع زميلتها إلى المنزل لكن نظرا لارتفاع منسوب المياه لجأت الصغيرة إلى أحد أعمدة الإضاءة للاستناد عليه وبمجرد لمسه سقطت في المياه التي كانت مليئة بالشحنات الكهربائية.



وأضاف حساسين أن الإهمال الحكومي يتسبب في مثل هذه الكوارث الخطيرة مطالبا جميع المسئولين عن الكهرباء والمحليات باتخاذ جميع التدابير والإجراءات لعدم تعرض أعمدة الكهرباء لمخاطر مياه الأمطار حتى لو أدى الأمر لقطع وفصل التيار الكهربائي عن المناطق المعرضة لسقوط الأمطار؛ حفاظا على أرواح المواطنين وفي مقدمتهم الأطفال.