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برلمان

برلماني يطالب بمنح المستأجرين مهلة 5 سنوات قبل تعديل القيمة الإيجارية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:58 ص
الايجار القديم
الايجار القديم
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أسامة علي
قال سامح حبيب عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم من أهم القوانين الشائكة التي شهدت جدلا واسعا خلال دور الانعقاد الرابع ومن المنتظر حسمها خلال دور الانعقاد الخامس نظرا لأهميته بالنسبة للملاك والمستأجرين.

وأضاف سامح حبيب خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" عند تعديل قانون الإيجار القديم يجب مراعاه الحالة الاجتماعية لقطاع كبير من المستأجرين بمنحهم مهلة لمدة 5 سنوات قبل تعديل القيمة الايجارية بما يتناسب مع الوقت الحالى،إضافة إلى الغاء توريث العين المؤجرة.

كما طالب عضو مجلس النواب بأن تكون قيمة العين المؤجرة حسب المنطقة الواقعة بها.

يشار إلى أن النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، عن محافظة دمياط، طالبت بإلغاء قانون الإيجار القديم الساري تمامًا، وتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر مباشرة، ويسري على الوحدات السكنية والإدارية معًا، مع إصدار قانون ينظم العلاقة بينهما، وفقصا لتسعيرة السوق الحالية.

واقترحت إيفلين متى، أن يكون الإيجار مقننن بحد أقصى بالقانون الجديد، وتكون المدة 5 سنوات، وبعدها يكون هناك عقد جديد، وفقًا لتسعيرة جديدة، إذا ارتضى المالك ذلك، أو أنهى العقد الإيجاري نهائيًا.
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