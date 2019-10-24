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أمطار ورياح.. الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة.. فيديو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:20 م
صدى البلد
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توك شو
أكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا فى درجات الحرارة وسقوط أمطار بداية من الأحد القادم، مشيرا إلى وجود نشاط للرياح بالمناطق التي يوجد بها أمطار.

وأضاف "شاهين" خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc masr2"، أن هناك احتمالية وجود إضطراب نسبى بالملاحة البحرية بداية من الأحد المقبل خاصة بالجزء الشرقى من البحر المتوسط مثل بلطيم وبورسعيد، موضحا أن الشبورة ماتزال موجودة، لافتا إلى أن الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس معتدل تماما ويسمح بالقيام بالأنشطة.

وأوضح أن السبت القادم ستكون درجة الحرارة لاتزال منخفضة، حيث تشهد درجة الحرارة بالقاهرة من 24 إلى 25 درجة خلال ساعات النهار.

وقال إن وجود السحب بفترات الليل تجعل درجات الحرارة ليست عالية، مشيرا إلى أن فرص تساقط الأمطار بداية من السبت المقبل موجودة ولكن بشكل خفيف على القاهرة والدلتا، موضحا أننا ما زلنا بفصل الخريف، ولكنه نصح المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة.
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