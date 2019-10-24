سفير مصر بموسكو: القمة الروسية الأفريقية فريدة من نوعها.. فيديو

قال إيهاب نصر، سفير مصر فى روسيا، إن القمة الروسية الأفريقية "فريدة" وتعتبر الأولى من نوعها، حيث تشهد مشاركة ضخمة ومكثفة من كل القارة السمراء، مشيرًا إلى وجود اهتمام واضح وكبير بفعاليات القمة والمنتدى الاقتصادي الذي يعقد على هامشها.



وأضاف سفير مصر فى روسيا، عبر الهاتف فى برنامج "صباحك مصرى" المذاع على "MBC مصر"، أن "هناك اهتماما واضحا كبيرا بالقمة وفعاليتها والمنتدى الاقتصادي الذي يعقد على هامشها، ونأمل أن يمثلوا منصة تسمح بكل سبل التعاون الذي يمكن إطلاقها لخدمة القضايا الأفريقية وتعزيز النمو في القارة الأفريقية وروسيا في إطار مصالح متبادلة من الطرفين".



وأكد سفير مصر فى روسيا أن هناك قاعدة تاريخية من العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أن هناك كوادر أفريقية كثيرة تخرجت في الجامعات الروسية والاتحاد السوفيتي أسهم فى بناء قواعد صناعية وعلمية وتأهيل كوادر فى غالبية الدول الأفريقية وهناك أرضية يسعى الجانبيين للبناء عليها واستعادة التواصل.



وأوضح سفير مصر فى روسيا أن التحولات التى شهدتها روسيا والدول الأفريقية وحجم طفرات النمو لتحول أفريقيا تدريجيًا إلى قارة واعدة بالفرص، مشيرًا إلى أن دور مصر فى هذه القمة لرئاسة المنتدى أوضح قدرة مصر فى تطويع هذه الشركات فى خدمة القارة خلال رئاستها ليعكس مدى الثقة في مصر دوليا ومدى قوة شركاتها الخارجية والدولية.

