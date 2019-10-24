الصربي ميتشو يفاجئ جينيراسيون فوت بـ نجم الفريق العائد من الإصابة

يلتقى فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك منافسه جينيراسيون فوت السنغالي اليوم الخميس على ملعب استاد السلام ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ووضع الصربي ميتشو المدير الفني للفارس الأبيض صانع الألعاب مصطفى فتحي ضمن حساباته للاستعانة بخدماته والدفع به فى فى اللقاء، لاسيما أنه لاعب سريع ويمتلك القدرة على تطويع سرعته ومهارته لخدمة الفريق فيما يخص تسليم الكرة والاستلام.





ويرى ميتشو أن فتحي يمتلك قدرات وإمكانيات فى الاختراق من العمق وبإمكانه خلق الفرص والمساهمة في زيادة نسبة استحواذ الفريق إلى جانب الإستعانة بخدماته كمحطة للخطوط الأمامية فى ظل لجوء المنافس إلى التكتل الدفاعي ومحاولة الخروج بالتعادل سلبيا أو إيجابيا نظرا لتحقيقه الفوز فى لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 للتأهل على حساب القلعة البيضاء إلى دور المجموعات.





ويعتبر مصطفى فتحى العائد من الإصابة بمثابة الورقة الرابحة للفارس الأبيض أمام منافسه السنغالي في ظل قدرته على تشكيل تهديدات على الخطوط الخلفية وخلق مساحات خالية أمام زملائه فى مركز الهجوم الثنائى عمر السعيد ومصطفى محمد فى حالة الدفع بأي منهما داخل منطقة الجزاء لتسجيل الأهداف .





وضم الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق لقائمة الأبيض فى مواجهة المقاولون العرب التي

حقق خلالها الفوز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ستاد السلام في الجولة الخامسة بالدوري الممتاز ولم يتم الدفع به أمام ذئاب الجبل ويعود اللاعب إلى المستطيل الأخضر بعد غياب 293 يوما عن الزمالك بشكل رسمي.





يذكر أن مصطفى فتحى أجرى عملية جراحية فى الركبة لتثقيب وتهذيب السطح المفصلي للركبة بواسطة منظار جراحى، ليغيب على أثرها عن الأبيض فى الفترة الماضية، قبل أن يعود ويشارك فى تدريبات الزمالك خلال معسكر الفريق الذي أقيم في قبرص خلال شهر يوليو الماضى، قبل استئناف مباريات الموسم المنقضي من الدوري الممتاز قبل أن يخضع مجددًا لتدريبات تأهيلية قبل سفره لألمانيا للاطمئنان على حالته.



