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رياضة

اعتزال عبدالله السعيد نجم بيراميدز.. اعرف الموعد

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:19 م
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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منتصر الرفاعى
ينوى عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر إعتزال كرة القدم عقب مشاركة الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 .

وعلم صدى البلد أن عبدالله السعيد الذى أكمل عامه الـ34 يتطلع للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر للمرة الأولى فى تاريخه مع الفراعنة بعدما خسر نهائى أمم 2017 بالجابون وودع نسخة 2019 بالقاهرة من دور الـ 16 .

ويعتمد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر على عبد الله السعيد بشكل أساسى بعد تألقه مع ناديه بيراميدز هذا الموسم وسجل 5 أهداف فى 4 مباريات خاضها الفريق فى الدورى .


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