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أخبار البلد

حمو بيكا ومجدى شطة الأبرز.. تعليق نارى لـ شريف مدكور على منع 16 مطرب مهرجانات.. شاهد

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:55 م
الإعلامى شريف مدكور
الإعلامى شريف مدكور
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شيماء مجدى
نشر الإعلامى شريف مدكور ملصقا عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" ، معلقًا فيه على قرار منع 16 مطرب مهرجات من قبل نقابة الموسيقيين.

وتتضمن الملصق :" أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرار بمنع 16 مطرب مهرجانات من الغناء أو اقامة حفلات وأبلغت جميع مديريات الأمن بكل الجمهورية وهم ( حمو بيكا – مجدى شطة – حنجرة – كزبرة – الزعيم – بصلة – الصواريخ – العفاريت – وزة – مطرية – الديزل – العصابة – عمرو حاحا – علاء فيفتى – شواحة – الكعب العالي – أبوليلة – اندرو الحاوى) ".

وتابع :" العقوبة الحبس من شهر إلى 3 أشهر والغرامة من 10 لـ 50 ألف جنيه". 

وعلق شريف مدكور على الصور قائلًا :" دنا خفت لما قريت أساميهم".


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