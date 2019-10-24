في عيد ميلاد نبيل عيسى.. تعرف على محمية وادي بلبل

يحل اليوم، الخميس، عيد ميلاد الفنان نبيل عيسى الذي بدأ مشواره الفني من خلال مشاركته في فيلم "يانا يا خالتي"، ويعد هذا الفيلم نقطة تحول في حياته، حيث شارك بعدها في العديد من الأعمال وصلت إلى 18 عملًا حتى الآن.



يذكر أن الفنان نبيل عيسى صرح في لقاء تليفزيوني له، بأن هوايته هي "الزرع" قائلا: "الزرع زي ولادي وأنا بحب الزرع جدا وبحب أعرف كل أنواعه وبدأت أحبه، لما كنت عايش لوحدي جبت زرعة حبتها لحد لما عملت محمية وادي بلبل".



وكانت آخر أعمال نبيل عيسى فيلم بعنوان "نص جوازة"، والذي تم عرضه في عام 2018.

