بمشاركة 150عالما.. جامعة سوهاج تفتتح مؤتمرا دوليا في الكيمياء التطبيقية

إفتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للكيمياء التطبيقية وعلوم النانو، والذى ينظمه قسم الكيمياء بكلية العلوم بالتعاون مع الجمعية الدولية للكيمياء التطبيقية وتنمية المجتمع





وذلك بمدينة الغردقة في الفترة من ٢٣ حتى ٢٦ من أكتوبر الجاري، وبحضور كل من الدكتور أحمد عبدالله السماحي رئيس الجمعية، الدكتور أحمد محمد الصغير أستاذ الكيمياء بكلية العلوم ومقرر عام المؤتمر، وبمشاركة ١٥٠ عالما وباحثا من أساتذة الكيمياء بمختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية وكذلك المراكز البحثية.





قال رئيس الجامعة إنه قد حان الوقت لتحويل البحث العلمى الأكاديمى إلى بحث علمى تطبيقى، وذلك من خلال الخروج بتوصيات حقيقية يتم تنفيذها على أرض الواقع ويكون لها دور إيجابي في خدمة المجتمع، عن طريق تشكيل لجنة متخصصة يكون مهمتها متابعة تنفيذ هذه التوصيات.





وأوضح رئيس الجامعة ان المؤتمر يضم نخبة من علماء مصر، وبمشاركة من دول فرنسا، السعودية، ألمانيا، كولومبيا، ليبيا، التشيك، الجزائر ولبنان، مثمناََ مجهوداتهم العلمية ودورهم البارز فى إنجاح هذا المؤتمر.





وأشار عزيز أنه على مدار 4 أيام سيتناول المؤتمر 8 محاور مهمة تدور حول عدة موضوعات منها كيمياء الحفز والبترول، التعليم والتخصصات المتعددة في الكيمياء، كيمياء التغذية والزراعة، كيمياء المعادن والجيوكيمياء، بالإضافة إلي كيمياء البيئة والكيمياء الخضراء، كيمياء الأدوية، علوم المواد والنانوتكنولوجي، وأخيرًا مواد الطاقة المتجددة.





وتشمل فعاليات المؤتمرعرض21 ورقة بحثية، و 104 أبحاث علمية ملصقة، وفي ختام المؤتمر سيتم توزيع جوائز تشجيعية للشباب الباحثين الفائزين بأفضل بوستر وأيضًا لأفضل بحث تطبيقي مقدم خلال المؤتم .



