النجاري: مصر تمتلك فرص نمو للتجارة مع إفريقيا 53% بحلول 2030

قال المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر تمتلك فرصا لنمو حجم التجارة مع إفريقيا لتصل إلى 53% بحلول 2030 خاصة في ظل وجود خط ملاحي بدأ العمل به فعليا تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال ويربط بين ميناءي العين السخنة- مومباسا في كينيا.



والذي يأتي ضمن مشروع "جسور" لتعزيز التجارة البينية مع إفريقيا، فضلا عن سريان اتفاقية التجارة الحرة القارية في يوليو 2020، والتي تتكامل بنودها مع اتفاقية الكوميسا ولا تتعارض معها بما يصب فى صالح تنمية التجارة الإفريقية ونمو الصادرات.



وأكد "النجاري" أن التوسع فى إقامة المراكز اللوجيستية في إفريقيا يلعب دورا كبيرا وفعالا فى زيادة الصادرات، حيث إنها تتماشى مع ثقافة المستوردين والمشترين الأفارقة الذين يفضلون رؤية البضائع "حاضرة" بجانب النفاذ إلى عدد أكبر من الأسواق وتخفيض التكاليف وزمن الوصول وبالتالي رفع تنافسية المنتجات المصرية.



وقال "النجاري" إنه بالرغم من وجود بعض الاتفاقيات التجارية الهامة غير المستغلة مثل اتفاقية الميركسور والتي تضم البرازيل وارجواي وبارجواي والأرجنتين، إلا أن حجم الصادرات المصرية لدول أمريكا اللاتينية تضاعفت خلال عام 2018 بنسبة 110% مقارنة بـ2017 بالرغم من بعد هذه الأسواق ومن الاتفاقيات الهامة التي تسمح لنفاذ أكبر للمنتجات المصرية إلى مختلف أسواق العالم.



وأكد رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، أهمية عمل دراسة وخطة إستراتيجية لمراقبة تغير حركة الأسواق نتيجة تأثرها بالأحداث السياسية والاقتصادية مثل دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية وغيرها، مشيرًا إلى تأثر حركة التجارة بالتطورات الدولية التي تغيير من الأسواق المستهدفة وقد تمثل نفاذة جديدة وفرصا للتصدير خلال فترة قصيرة وقد تعطي مؤشرات للتنبؤ بحدوث تباطئ فى بعض الأسواق وبالتالي تعطي أفضلية لمتخذي القرار والمصدرين المصريين فى اختيار الأسواق الواعدة والتي تمتلك فيها المنتجات المصرية ميزة تنافسية عن غيرها.



وشدد على أهمية تبادل زيارات وفود رجال الأعمال لمختلف الأسواق الواعدة بجانب المعارض الدولية المتخصصة ومنها وفود إفريقيا، مشيرا الى أن مصر تشهد زخما كبيرا في حركة الوفود التجارية والمستثمرين وانتقال رؤوس الأموال وبعض الصناعات من مختلف دول العالم ما يؤهل مصر لتصبح مركزا إقليميا ودوليا للأعمال.

