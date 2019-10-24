الإفتاء التايلاندية توضح أفضل طريقة لنشر المحبة فى المجتمع

أكد الشيخ مبروك يونس، سكرتير شيخ الإسلام بتايلاند، أن الاختلاف سنة كونية، وطبيعة فى البشر، مبينًا أن فوائده عديدة جدًا، وأبرزها تسامح المجتمع وتراحم أفراده مع بعضهم البعض.



وأضاف «يونس» فى تصريحات خاصة لـ« صدى البلد»، أن تعامل المسلمين مع أمور دينهم يتشابه كثيرًا؛ فمنهم المُفرط والمتشدد، ومن يتبع تعاليم دينية بالصورة المعتدلة الصحيحة.



ونوه الى أن اتخاذ المسلم الوسطية أسلوبًا لحياته؛ ما هو إلا سيرٌ على المنهج القرآني؛ عملًا بقوله تعالى: « وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا»، ( سورة البقرة: الآية 143).



وأشار إلى أن أغلب المسلمين بتايلاند يتبعون المذهب الشافعي؛ لأنهم يرونه الأيسر والأنسب لطبيعتهم وأعرافهم، مختتمًا بأن المسلمين فى تايلاند لا تتعدى نسبتهم الـ 9%، والمسيحيين يمثلون 1% ، والأغلبية بوذية بنسبة 90% من الشعب التايلاندي.



