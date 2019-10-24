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ديني

صلاة الفريضة داخل الكعبة وحجر إسماعيل لا تجوز.. اعرف السبب

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:02 م
الحرم المكي
الحرم المكي
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الصلاة داخل الكعبة جائزة إذا تم فتح بابها، منوها بأن القبلة وقتها تكون تجاه أى جدار لها.

وأضاف على جمعة، فى أحد الدروس الدينية، أن صلاة الفريضة لا تصح داخل الكعبة المشرفة ولا في حجر إسماعيل، وبالتالى فالصلاة الجائزة فيهما هى السنن والنوافل، لأن الصلاة بداخل الكعبة يكون فيها استقبال جزء من القبلة ومستدبر للبعض الآخر، أما خارجها فيكون الاستقبال كاملا، فالسنن تكفى استقبال بعض القبلة، أما الفريضة فيجب استقبال الكل، وينطبق هذا الحكم على حجر إسماعيل.

وأوضح أن سطح الكعبة لا تجوز فيه صلاة الفريضة أو النافلة لأنه بهذه الحالة لا يكون هناك استقبال أو استدبار للقبلة.

وتابع: "إن مَنْ حُرِم الدخول في الكعبة فإنه يدعو في حجر إسماعيل، فحجر إسماعيل جزء من الكعبة".

وأكد أن قريش قصرت في النفقة فلم يستطيعوا أن يكملوا حجر إسماعيل، وأرادوا أن تكون الكعبة من المال الحلال الخالص المتتبع في حلاله وخلوصه، وألا يخالطه أي شيء من بيع الخمر أو من الظلم أو من الربا، وكانت هذه الأمور معروفة الحرمة في ديانة إبراهيم عليه السلام، ولذلك هم تنزهوا ولو كانوا يفعلونها إلا أنهم نزهوا البيت الحرام عنها، فمن صلى في حجر إسماعيل النافلة فكأنه صلى في جوف الكعبة.
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