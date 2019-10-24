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رياضة

روان العربي تصعد للدور التالي فى بطولة العالم للإسكواش للسيدات

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:56 م
روان العربي
روان العربي
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عبدالله هشام
فازت المصرية روان العربي على الإنجليزية الإنجليزية روكي تيرمل، في الدور الأول من بطولة العالم للإسكواش للسيدات، والتي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 24 أكتوبر 2019، حتى الأول من نوفمبر من نفس العام.

سيطرت روان العربي على أحداث المباراة من البداية إلى النهاية، وقدمت لقاءا قويا، نجحت خلاله في تحقيق الانتصار بثلاثة أشواط دون رد، لتصعد إلى الدور التالي من البطولة.

استمرت المباراة لمدة 27 دقيقة، فازت روان العربي في الشوط الأول بنتيجة 11-7، وواصلت الفوز في الشوط الثاني 11-3، حتى تمكنت من الفوز في الشوط الثالث والأخير بنتيجة 11-0.
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