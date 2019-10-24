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فن

شاهد.. رامي جمال في السعودية لهذا السبب

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:51 م
رامي جمال
رامي جمال
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قسم الفن
نشر الفنان رامي جمال صورة له في"الرياض" بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق "رامي علي الصورة قائلا:" في الرياض لحضور ليلة الأمير عبدالرحمن بن مساعد في موسم الرياض".

ومن ناحية أخرى يستعد رامي جمال لطرح ألبومه الجديد حيث كتب رامي تغريدة له: "تم الانتهاء من اختيار وتنفيذ جميع أغاني ألبومي الجديد وقريبا جدًا إن شاء الله يتم تسليمه لشركة نجوم ريكوردز لنبدأ تنفيذ مرحلة ما قبل النزول والنزول، وعد بألبوم مختلف لمرحلة مختلفة دعواتكم".

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال أغنية "البرد" وهي تعد الأغنية الرابعة التي يصورها على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من ألبومه الأخير "ليالينا"، وهي: "مفيش منها" و"ما تظلمنيش" و"تعيشي ليا".
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