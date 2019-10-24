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اقتصاد

شريف الجبلي: بدء تأسيس شركة مصرية فى تنزانيا لتسويق منتجاتنا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 04:02 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
كشف الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة العلاقات الإفريقية باتحاد الصناعات، عن بدء مجموعة من المصنعين المصريين في تأسيس شركة مصرية فى تنزانيا لتسويق المنتجات المصرية، وتقديم جميع الخدمات اللوجيستية للصادرات، مشيرًا إلى أن هيكل مساهمين الشركة من اتحاد الصناعات وتضم 8 أعضاء وستبدأ عملها فى نشاط التصدير بداية من 2020.

وأكد شريف الجبلي أن إنشاء شركة للتجارة فى إفريقيا بجانب مشروعات المناطق اللوجيستية، من أهم المبادرات التي ستخلق نموا حقيقيا للصادرات المصرية فى أسواق إفريقيا.

وأشار شريف الجبلي إلى أن مهام الشركة فى بداية نشاطها سيكون مقتصرا على التصدير بجانب استيراد بعض السلع ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها الصناعات المصرية من مختلف أسواق إفريقيا بجانب دراسة فرص الاستثمار في بعض الصناعات التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية وفرص للنمو فى إفريقيا ومنها على سبيل المثال إسطوانات الغاز.

وكشف عن تنظيم اتحاد الصناعات بالتعاون مع لجنة التعاون الإفريقي بالاتحاد ولجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال زيارة لوفد من كبار المسئولين ورجال الأعمال للترويج لفرص التعاون التجاري وبحث مجالات الاستثمار فى إفريقيا وتشمل زيارة غانا وساحل العاج في فبراير القادم.
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