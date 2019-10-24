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اقتصاد

رجال الأعمال تطالب بإنشاء وحدة للأبحاث والتطوير بجهاز التمثيل التجاري

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:57 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد المهندس علي عبد القادر عضو جمعية رجال الاعمال المصريين وعضو مجلس إدارة معهد الاحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الامريكية ممثلًا عن الشرق الاوسط افريقيا، أهمية إنشاء وحدة للابحاث والتطوير بجهاز التمثيل التجاري ويتم تعميمها على مختلف مكاتب التمثيل التجاري فى الخارج.

وأوضح عضو جمعية رجال الاعمال المصريين، أن الابحاث والتطوير من أهم الآليات فى قياس أداء الأسواق وحركة التجارة فى العالم والاشترطات والمواصفات العالمية المطلوبة في الصادرات المصرية والصناعات المهمة للتصدير، الأمر الذي يعزز من تنافسية المنتج المحلي دوليا وسيساهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات.

كما طالب عبدالقادر، أن تتضمن وحدة الابحاث والتطوير "مونيتر" لقياس آداء وحركة الاسواق من حيث التنبؤ بفرص نمو التجارة او التباطئ أو مخاطر التجارة الدولية واختيار الأسواق الواعدة التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية اعلي خاصة فى دراسة أسواق افريقيا واقترح إنشاء مجلس أعلي للتصدير.
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