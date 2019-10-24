رجال الأعمال تطالب بإنشاء وحدة للأبحاث والتطوير بجهاز التمثيل التجاري

أكد المهندس علي عبد القادر عضو جمعية رجال الاعمال المصريين وعضو مجلس إدارة معهد الاحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الامريكية ممثلًا عن الشرق الاوسط افريقيا، أهمية إنشاء وحدة للابحاث والتطوير بجهاز التمثيل التجاري ويتم تعميمها على مختلف مكاتب التمثيل التجاري فى الخارج.





وأوضح عضو جمعية رجال الاعمال المصريين، أن الابحاث والتطوير من أهم الآليات فى قياس أداء الأسواق وحركة التجارة فى العالم والاشترطات والمواصفات العالمية المطلوبة في الصادرات المصرية والصناعات المهمة للتصدير، الأمر الذي يعزز من تنافسية المنتج المحلي دوليا وسيساهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات.



