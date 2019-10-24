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مرأة

مفاجآة.. التوتر يصيبك بالالتهاب السحائي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:50 م
صدى البلد
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رشا عوني
كشفت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الذين يشعرون دومًا بالإجهاد، ربما يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات قاتلة لأنه يضعف جهاز المناعة لديهم.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail ، فقد وجد الباحثون القائمون على الدراسة، أن المرضى الذين يعانون من اضطرابات مرتبطة بالتوتر ، مثل تلك التي تحدث مباشرة بعد الموت أو حادث سيارة ، على سبيل المثال ، يواجهون مخاطر متزايدة للإصابة بالالتهابات .

وتشير نتائج الدراسة إلى أن الإجهاد قد يثير القابلية للإصابة بالالتهابات بسبب هرمونات تعمل على تثبيط الخلايا المناعية الرئيسية.

كما أوضحت النتائج أن مرضى اضطراب ما بعد الصدمة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات مهددة للحياة مثل التهاب السحايا، وعلى رأسهم جنود الجيش لأنهم لديهم معدلات أعلى من اضطراب الإجهاد .

ويواجه جنود الجيش أو الشرطة أو رجال الإطفاء أو عمال الإسعاف خطرًا أكبر لأنهم غالبًا ما يتعاملون مع المشاهد المرعبة.
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